Мишина и Шалимова вышли во 2-й круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова преодолели первый раунд парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В стартовом матче они нанесли поражение австралийскому дуэту Моник Адамчак/Джессика Мур со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

Адамчак и Мур ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и сделали 1 брейк. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, ни разу не ошиблись на подаче и продемонстрировали стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

За выход в полуфинал соревнований Мишина и Шалимова поспорят с победителем матча Вера Звонарёва (Россия)/Тимя Бачински (Швейцария) — Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия).

Звонарёва и Бачински являются действующими чемпионками St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде.