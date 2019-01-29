Муратоглу: помню Гаврилову с 13 лет. Сразу понял, что она — первая сеяная

Теннисный тренер Патрик Муратоглу рассказал о занятиях в его академии уроженок России Дарьи Гавриловой и Юлии Путинцевой.



«Разные игроки — это совершенно разные истории. Гаврилову я помню с 13 лет: на каком-то юниорском турнире она ходила отстранённо, ни с кем не разговаривала. Я подумал: «О, вот это точно первая сеяная» — и оказался прав. Настоящий чемпионский характер. Когда она пришла в академию, ей, конечно, нашлось место.



Путинцева пришла сама и очень настойчиво просилась к нам. Её характер мне тоже сразу понравился, мы не могли её не взять», — заявил Муратоглу в интервью Eurosport.ru.



В данный момент Гаврилова выступает за сборную Австралии, а Путинцева — за Казахстан. Лучшим результатом в рейтинге WTA для Гавриловой стало 20-е место, Путинцева забиралась на 27-ю строчку.

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