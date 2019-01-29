Звонарёва: нынешний женский теннис находится на очень высоком уровне

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала изменения в женском теннисе, которые произошли в последние годы.



«Со временем лидеры меняются, это нормальный процесс. Но могу отметить, что нынешний женский теннис находится на очень высоком уровне. Мы можем взять любого игрока топ-20, и по своему потенциалу он будет способен выиграть мэйджор или какой-то турнир из категории «Премьер».



Эта ситуация привела к тому, что если ты где-то чуть-чуть не готова к турниру, буквально на 10% недоработала на тренировках, то можешь проиграть уже в первом раунде. Если раньше топ-игроки могли пройти первые пару кругов, находясь не в оптимальной форме, то сейчас с таким подходом ничего не добьёшься, особенно на «Шлемах». Более того, даже в квалификации ты можешь попасть на сложную соперницу.

Сейчас уровень девочек из квалификации сопоставим с тогдашним уровнем теннисисток, с которыми я встречалась на «Шлемах» во время первой недели. То есть общий уровень тенниса поднялся, все стали физически сильнее. Мне кажется, игра стала более интересной», — сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Мухтару Марданову.



Полное интервью со Звонавёрой доступно на «Чемпионате».