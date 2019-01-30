Тарпищев: не считаем, что в отсутствие Федерера матч со Швейцарией будет лёгким

Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал отсутствие 37-летнего швейцарца Роджера Федерера в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса со сборной России, который будет проходить 1 и 2 февраля в Биле (Швейцария).

«Мы точно не считаем, что в отсутствие Федерера матч будет для нас лёгким. И без него у швейцарцев есть сильные ребята, с которыми будет непросто. К тому же корт в Биле расположен на высоте 800 м над уровнем моря, поэтому очень многое будет зависеть от того, как наши теннисисты адаптируются к таким условиям», — приводят слова Тарпищева «Известия».

Единственная встреча между командами Швейцарии и России состоялась в 2002 году и закончилась победой россиян со счётом 3:2.