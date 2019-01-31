Звонарёва: уровень тенниса повысился, все умеют хорошо играть и подавать

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась мнением о развитии женского тенниса. По мнению россиянки, в последние годы уровень тенниса значительно вырос.

«Уровень теннисистов в целом повысился, все умеют хорошо играть, все умеют подавать. Если раньше можно было находиться не в очень хорошей физической форме и выигрывать матчи только за счёт того, что ты опытнее, то сейчас на любом турнире надо начинать играть уже с первого матча», — цитирует Звонарёву ТАСС.

Российская теннисистка отметила также, что сегодня опасность представляют не только теннисистки из первой десятки рейтинга WTA, но и те спортсменки, которые занимают относительно низкие позиции.

Звонарёва на турнире St. Petersburg Ladies Trophy пробилась в четвертьфинал. Путёвку в полуфинал она оспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной.