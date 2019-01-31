Звонарёва сыграла в игру «Крокодил» со зрителями на турнире в Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарёва приняла участие в открытой пресс-конференции Open Tennis на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге. Во время пресс-конференции Звонарёва также сыграла со зрителями в игру «Крокодил», в которой нужно угадывать загаданные слова, наблюдая за пантомимой. Кроме того, для Звонарёвой провели викторину, ей нужно было узнавать по фотографиям 10-летней давности других теннисисток. Во время викторины у Звонарёвой возникли сложности лишь с отгадыванием Доминики Цибулковой, но теннисистке на помощь пришли зрители.

Звонарёва на турнире St. Petersburg Ladies Trophy пробилась в четвертьфинал. Путёвку в полуфинал она оспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной.