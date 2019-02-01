Сегодня, 1 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и голландка Кики Бертенс, посеянная под вторым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.
По личным встречам впереди 27-летняя уроженка Ватерингена — 3-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Бертенс в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с россиянкой Екатериной Александровой (Q), либо с представительницей Беларуси Ариной Соболенко (4).
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.
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