Сегодня, 1 февраля, состоится четвертьфинальный матч турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют россиянки Дарья Касаткина (3) и Вера Звонарёва (WC). Начало поединка запланировано на 18:30 мск.
Ранее соперницы друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Звонарёва в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (1), либо с хорваткой Донной Векич (8).
Квитова является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
«Опыт прошлого помогает двигаться дальше». Вера Звонарёва — о новой карьере
Звонарёва была второй в мире, а после рождения дочери перезапустила карьеру. Сейчас Вера уже вошла в сотню и не собирается останавливаться.