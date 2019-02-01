Звонарёва одолела Касаткину и сыграет в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Вера Звонарёва в двух сетах выиграла у соотечественницы, Дарьи Касаткиной, в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. 34-летняя теннисистка переиграла первую ракетку России со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.
Звонарёва выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Касаткина 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 4 брейка. Ранее соперницы не встречались друг с другом.
За выход в финал St. Petersburg Ladies Trophy Звонарёва поспорит с хорваткой Донной Векич (8).
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Звонарёва в Санкт-Петербурге.
01 февраля 2019 года, пятница. 18:40 МСК
Санкт-Петербург. 1/4 финала
Матч окончен
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
97
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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|6 3
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