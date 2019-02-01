Звонарёва: сейчас нахожусь в достаточно хорошей физической форме

Российская теннисистка Вера Звонарёва поделилась впечатлениями от выхода в 1/2 финала турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В четвертьфинале 34-летняя теннисистка со счётом 6:3, 7:6 (7:3) переиграла Дарью Касаткину, посеянную под третьим номером.

«Спасибо, что пришли сегодня и нас поддерживали. К сожалению, жребий свёл нас с Дашей в четвертьфинале и кто-то должен был победить. Тем не менее матч был очень сложным, очень хорошим. Даша — большая молодец. И, конечно, я рада, что смогла справиться и выиграть.

Что помогло сегодня победить — опыт или неплохая форма? Думаю, нельзя выделить что-то одно. Это совокупность многих мелочей. В целом рада, что важные розыгрыши, которые обязательно нужно было выигрывать, я смогла выиграть и завершить матч в свою пользу.

Конечно же у меня будет время до завтра отдохнуть. Считаю, что нахожусь в достаточно хорошей физической форме, надеюсь, что не будет проблем с восстановлением и я смогу показать завтра свою лучшую игру", — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.