Куницын: счёт 2:0 в пользу России после 1-го дня КД — лучшего и желать нельзя

Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын подвёл итоги первого игрового дня матча квалификации Кубка Дэвиса с командой Швейцарии. Благодаря победам Даниила Медведева и Карена Хачанова россияне уверенно выигрывают со счётом 2-0.

«Даниил Медведев играл первым и, что абсолютно нормально, начал с волнения, отдав свою подачу. Но через некоторое время Даня «вкатился» в матч, заиграл лучше и выиграл первую партию. Немного не сложилась концовка второй партии, но в решающем сете Даня смотрелся гораздо лучше физически и показывал теннис, свойственный ему в последние месяцы.

Карен отлично начал встречу, здорово подавал всю игру, правда, не использовал пару шансов во втором сете, чтобы легче его выиграть, но молодец, дожал соперника в концовке.

​​​​​​​Уже после завершения игрового дня мы провели тренировку с теми, кто не выходил на корт. Так что продолжаем подготовку к сегодняшним поединкам.

Конечно, всегда есть какие-то моменты, нюансы, которые нельзя назвать оптимальными, но счёт 2:0 после первого дня — лучшего и желать нельзя. Рассчитываем, что сегодня ребята выступят ещё лучше", — цитирует Куницына пресс-служба Федерации тенниса России.

Сегодня, 2 февраля, во второй игровой день сборные России и Швейцарии проведут парную встречу — Евгений Донской и Андрей Рублёв поборются с Марком-Андреа Хюслером и Генри Лааксоненом.

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