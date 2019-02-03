А. Медведев: Бертенс накопила такую жажду победы, что выиграла весь турнир

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев подвёл итоги соревнований в Санкт-Петербурге.

«Мы увидели потрясающий теннис, когда ход матча может измениться на противоположный, когда победа может ускользнуть из рук, и очки не отдаются, а выигрываются. Донна Векич играла здесь в финале Neva Cup в 2016-м, играла в финале сегодня, и я предлагаю, чтобы она приехала ещё раз, чтобы выиграть.

Не все знают, что Кики Бертенс сюда к нам приехала в третий раз. В первые два приезда она ни одного матча не выиграла и накопила такую жажду победы, что выиграла не только один матч, но и весь турнир.

Обе финалистки показали, как можно оставаться одновременно такими нежными и такими сильными. Кики должна мне «челлендж», так что ей тоже придётся приехать в следующий раз», — приводит слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В финальном матче турнира St. Petersburg Ladies Trophy голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, обыграв Векич