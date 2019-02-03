Ястремская: как мне удалось отыграться c 2:5? Я не знаю

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала победу в финале турнира в Хуахине (Таиланд) над Айлой Томлянович (6) из Австралии со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). В третьем сете украинка проигрывала со счётом 2:5 и дважды отыграла матчболы.

«Для меня это был на самом деле тяжёлый матч. Первую партию я отыграла на максимуме, а во втором сете почувствовала, что играть на таком же уровне уже не могу. Не знаю, что произошло. Я старалась, как могла, старалась делать то же самое, что и в первой партии, но чувствовала только какую-то пустоту. Не знаю, как это описать.



Как мне удалось отыграться c 2:5? Мой ответ очень простой: я не знаю. Правда. Несколько раз уже было такое, когда мне удавалось уходить от поражений и сравнивать счёт. Я знала, что если буду играть розыгрыш за розыгрышем, то смогу выиграть. Я как-то вовсе не волновалась из-за счёта. Мне удалось остаться спокойной, я смогла найти энергию для последних розыгрышей. Ничего особенного.



Самая ли это крупная победа для меня? Мой первый титул был в Гонконге. Если это соревнования WTA, то для меня нет разницы. Я также не задумываюсь по поводу своего рейтинга. Сейчас я думаю о том, как усовершенствовать себя, как работать над собой и получать опыт. Если я играю хорошо, если показываю хороший уровень, то буду зарабатывать очки и подниматься выше. Рейтинг — это не мой приоритет, но, конечно, я рада попасть в топ-40», — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».