Ястремская: я доказала, что могу побеждать и без мамы

Украинка Даяна Ястремская поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Хуахине (Таиланд). В финальном матче она одолела представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3). В третьей партии украинка уступала 2:5.

«Я впервые сюда приехала, не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей мамой произошёл небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно тут выступать. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу, этот турнир я посвящаю своей маме.

Когда был третий сет, мой папа сказал мне: «Ты выиграешь этот матч». И я такая, мол, как это я выиграю? И потом я поняла, что играю хорошо, что нужно дальше играть очко за очком. Я помнила о маме, потому что сейчас она находится в Украине. Это меня мотивировало. Она смотрела по телевизору мои матчи. Это был только второй раз, первый был в Люксембурге, когда её не было со мной на соревнованиях. И я доказала, что могу побеждать и без мамы, но для неё", — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».

В новом рейтинге WTA Ястремская поднялась на 34-ю строчку.