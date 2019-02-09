Осака — лучшая теннисистка января

Официальный сайт WTA подвёл итоги голосования за лучшего игрока января. Победителем опроса стала представительница Японии Наоми Осака, которая в голосовании опередила двоих представительниц Чехии: Петру Квитову и Каролину Плишкову.



В прошедшем месяце 21-летняя спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии. Интересно, что в полуфинале соревнований она обыграла Плишкову, а в финале — Квитову. Успех на кортах Мельбурна позволил Осаке впервые в карьере возглавить рейтинг WTA.

Кроме того, 21-летняя японка стала первой теннисисткой с 2001 года, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема» после победы на своём дебютном мэйджоре. Напомним, Наоми стала чемпионкой Открытого чемпионата США — 2018.

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