Хачанов: мы с Рублёвым и Медведевым словно соревнуемся с остальными игроками

Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал о дружеских отношениях с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.



«Подталкиваем ли мы с Медведевым и Рублёвым друг друга? Я могу много говорить об этом, но в целом… Когда мы встречаемся в матче, то прикладываем максимум усилий для победы, но за пределами корта мы являемся хорошими друзьями.



В конце концов, мы словно вместе соревнуемся против остальных игроков и стремимся к тому, чтобы играть чаще между собой на решающих стадиях турниров. В этом плане мы подталкиваем и стимулируем друг друга.



Какого-то лично принципиального противостояния у меня с ними нет. К матчам против россиян я подхожу так же, как и ко встречам с любыми другими соперниками», — заявил Хачанов в интервью каналу «ATP Tour» в YouTube.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.

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