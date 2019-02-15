Сегодня, 15 февраля, состоится полуфинальный матч турнира в Дохе (Катар), в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, и представительница Украины Элина Свитолина (4). Начало поединка запланировано на 16:30 мск.
По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Одессы — 4-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Свитолина в Дохе.
Победительница этого поединка в финале соревнований поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (3), либо с бельгийкой Элисе Мертенс.
Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
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Медведев – с подарком, а Халеп – с «должком»
Медведев после титула в Софии сыграет в Роттердаме, Тим после травмы – в Буэнос-Айресе, а Халеп после победы в Fed Cup над лидером – в Дохе.