Сегодня, 15 февраля, состоится полуфинальный матч турнира в Дохе (Катар), в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, и представительница Украины Элина Свитолина (4). Начало поединка запланировано на 16:30 мск.



По личным встречам впереди 24-летняя уроженка Одессы — 4-2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Свитолина в Дохе.



Победительница этого поединка в финале соревнований поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (3), либо с бельгийкой Элисе Мертенс.



Действующей победительницей турнира в Дохе является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Халеп: я была расстроена после поражений от Свитолиной в Риме, тогда я сдалась