Дель Потро: у Тиафо есть всё, чтобы в скором времени стать топ-игроком

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил потенциал американца Фрэнсиса Тиафо, являющегося действующим победителем турнира в Делрэй-Бич.

«У Фрэнсиса есть всё, чтобы в скором времени стать топ-игроком. У него есть талант и сила, чтобы играть долгие матчи. В поединках с топ-соперниками он может действовать с умом. Рад, что он получает удовольствие от игры. Понимаю, что он испытывает некоторое давление, потому что вся страна ждёт от него успехов. Но уже скоро он станет играть ещё лучше. Тиафо уже отличный теннисист. Я бы хотел, чтобы он доходил до финалов и брал титулы», — цитирует дель Потро официальный сайт тура.



Тиафо, в свою очередь, признался, что рад возвращению дель Потро в тур. Уроженец Тандиля восстановился после травмы колена.

«Так забавно проводить время с ним и тренироваться. Здорово, что он вернулся. Он очень классный парень. Даже то, что дель Потро здоровается со мной, много для меня значит. Я его большой фанат», — сказал американец.

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