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Текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае

Текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае
Теннис / WTA

Сегодня, 19 февраля, состоится матч второго круга турнира в Дубае, в котором сыграют американка Софья Кенин и россиянка Дарья Касаткина, посеянная под 11-м номером. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

Соперницы встречались в 2018 году на турнире в Майами. Победу в том матче одержала Кенин со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, получившей седьмой номер посева, либо с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

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