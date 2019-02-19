Сегодня, 19 февраля, состоится матч второго круга турнира в Дубае, в котором сыграют американка Софья Кенин и россиянка Дарья Касаткина, посеянная под 11-м номером. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

Соперницы встречались в 2018 году на турнире в Майами. Победу в том матче одержала Кенин со счётом 3:6, 6:2, 6:2.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кенин — Касаткина в Дубае.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, получившей седьмой номер посева, либо с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале Касаткину со счётом 6:4, 6:0.