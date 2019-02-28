Чакветадзе: Кирьос невероятно талантлив, но ему уже пора немножко повзрослеть

Российская теннисистка Анна Чакветадзе прокомментировала вызывающее поведение австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира в Акапулько (Мексика) с испанцем Рафаэлем Надалем. По окончании встречи вторая ракетка мира заявил, что Ник не уважает публику, соперника и себя.

Кирьос выиграл у Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв три матчбола в решающем тай-брейке.

«Ник в своём репертуаре. Есть такие личности, которые выделяются из общей массы. К сожалению, не столько игрой и талантом, сколько непозитивным поведением. Надаль – такой человек и спортсмен, кто не делает на корте ничего лишнего: не бьёт ракетки, сдерживает негативные эмоции, после матча всегда уважительно относится к сопернику. У Кирьоса всё наоборот. Он на корте очень импульсивен, долго не может успокоиться и после игры переключиться на что-то другое. Вместо этого сразу выплёскивает негатив в социальные сети. Эмоции захлёстывают его так, что он не всегда трезво оценивает ситуацию. Но он невероятно талантлив. Наверное, характер помог ему оказаться на тех позициях, которые он занимает сейчас. Другой момент – нужно продолжать развиваться и уже немножко повзрослеть. Если он исправится, может стать одним из лучших игроков», – цитирует Чакветадзе «Московский комсомолец».