Рублёв: получилась неплохая неделя, всем спасибо за поддержку

Российский теннисист Андрей Рублёв остался доволен выступлением на челленджере в Индиан-Уэллсе (США), несмотря на поражение в финале от представителя Великобритании Кайла Эдмунда (1) со счётом 3:6, 2:6.

«Получилась неплохая неделя. Первый финал в этом году. Всем спасибо за поддержку. Готов сыграть на BNP Paribas Open», — написал 21-летний уроженец Москвы в «Инстаграме».

В случае победы Рублёв мог вернуться в топ-100 рейтинга ATP, но 21-летний спортсмен не воспользовался этим шансом.



Напомним, в Индиан-Уэллсе выступал ещё один россиянин — Дмитрий Донской. Он не прошёл в четвертьфинал соревнований, уступив представителю Австралии Алексу Болту — 3:6, 6:3, 5:7.

Запись доступна в "инстаграме" Рублёва.