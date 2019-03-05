Хаас: мы должны дорожить каждым следующим матчем Федерера

Экс вторая ракетка мира из Германии Томми Хаас поразмышлял на тему возможного завершения карьеры 37-летним Роджером Федерером.



«Само собой, каждый из нас хотел, чтобы Роджер играл ещё много лет, но правда такова, что каждый сезон может стать для него последним. Не хочу стать тем, кто сглазит, но хочу сказать, что мы должны дорожить каждым следующим матчем Роджера», – цитирует Хааса The Desert Sun.



Напомним, в минувшее воскресенье швейцарец выиграл свой 100-й трофей в карьере. Сразу же после завоевания титула он сообщил, что уже подписал контракт с турниром в Дубае (ОАЭ) на 2020 год. Кроме того, в следующем году в Токио пройдут Олимпийские игры, победа в которых может стать одной из целей Роджера в конце карьеры.

Хаас: считаю, что Федерер будет играть ещё 2 года и точно выступит на Олимпиаде