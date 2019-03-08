Флипкенс: в начале матча с Бушар из-за ветра возникли проблемы с первой подачей

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала победу над представительницей Канады Эжени Бушар со счётом 7:5, 3:6, 7:5 в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«В начале встречи я играла в непростых условиях. Первые два сета были очень ветреными. Возникали проблемы с первой подачей. В третьей партии мы стали больше придерживаться тактики. Выиграть могла как одна, так и другая. Рада, что после победы в паре мне удалось отпраздновать успех и в одиночном разряде», — цитирует Флипкенс официальный сайт WTA.

За выход в третий круг Флипкенс поспорит с американкой Даниэль Коллинз, посеянной под 25-м номером.

Действующим победителем BNP Paribas Open является первая ракетка мира, японка Наоми Осака.