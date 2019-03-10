Квитова: с Винус Уильямс был странный матч

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение в матче с американкой Винус Уильямс со счётом 6:4, 5:7, 4:6 во втором круге турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

«Честно говоря, странный матч. В начале встречи мы обе нервничали. Я выиграла первый сет. Внезапно повела во втором, но почему-то дала ей возможность вернуться в игру, и она воспользовалась шансом.

Я вдруг начала играть хуже, а она — лучше. Не знаю, почему сломалась. Со второй половины сета чувствовала себя расстроенной, а со мной такое не должно происходить.

С Винус всегда трудно играть. Мы часто проводим трёхсетовые матчи. В конце встречи она точно действовала лучше меня", — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA.

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