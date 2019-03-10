В. Уильямс: матч с Квитовой был достоин финала

Американская теннисистка Винус Уильямс осталась довольна волевой победой над чешкой Петрой Квитовой со счётом 4:6, 7:5, 6:4 во втором круге турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе (США).

«Я создала ряд возможностей, провела несколько хороших розыгрышей, и вот я в третьем круге. Кажется, что, проигрывая, я играла даже лучше. В такой ситуации у меня не было выбора, потому что соперница действовала очень хорошо и отлично подавала. Приятно осознавать, что в трудную минуту мне удалось навязать борьбу и показать высокий уровень.

Матч с Квитовой был достоин финала. Думаю, она была не рада видеть меня в своей части турнирной сетки. Уверена, никто этого не хотел", — приводит слова В. Уильямс официальный сайт WTA.

Квитова: с Винус Уильямс был странный матч