Травма Серены, победы Свитолиной и Халеп – в видеообзоре матчей Индиан-Уэллса

На турнире категории Premier в Индиан-Уэллсе продолжаются матчи третьего круга. Центральным противостоянием дня стала встреча американки Серены Уильямс и испанки Гарбинье Мугурусы.



37-летняя Уильямс уверенно начала матч, поведя со счётом 3:0. Тем не менее за этим рывком последовали семь проигранных геймов подряд и отказ от дальнейшей борьбы. После матча американка пояснила мотивы такого решения. Мугуруса в следующем раунде сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.



Следом за Сереной и Гарбинье на центральный корт вышла украинка Элина Свитолина и австралийка Дарья Гаврилова. Шестая ракетка мира подтвердила статус фаворита и одержала победу в двух партиях – 7:5, 6:4.



Ранее румынка Симона Халеп в непростом матче оказалась сильнее украинки Катерины Козловой – 7:6 (7:3), 7:5.

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Халеп: никогда не играла с Козловой, поэтому и было так тяжело

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