Шаповалов оказался сильнее Чилича в третьем круге соревнований в Индиан-Уэллсе

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) канадец Денис Шаповалов, посеянный под 24-м номером, в двух сетах нанёс поражение представителю Хорватии Марину Чиличу (10) со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

19-летний спортсмен, являющийся 25-й ракеткой мира, выполнил 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. В активе Чилича 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Шаповалов поспорит с Хубертом Хуркачем из Польши, который ранее переиграл японца Кея Нисикори (6).

В 2018 году соревнования в Индиан-Уэллсе выиграл аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. В финале он одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2).