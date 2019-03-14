Победа Свитолиной и разгром Мугурусы – в видеообзоре 1/4 финала Индиан-Уэллса

На турнире категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США) продолжаются четвертьфинальные матчи. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Украинка Элина Свитолина добыла волевую победу над чешкой Маркетой Вондроушовой – 4:6, 6:4, 6:4. Случилось это через сутки после того, как Элина обыграла Эшли Барти в самом затяжном матче сезона в женском теннисе.



18-летняя Бьянка Андрееску из Канады на своём дебютном турнире категории Premier добралась уже до полуфинала. Накануне канадка не оставила шансов двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугурусе из Испании – 6:0, 6:1.



В следующем раунде Элина и Бьянка сыграют за право выйти в финал. В параллельном полуфинале встретятся победительницы пар Винус Уильямс (США) – Анжелика Кербер (Германия) и Белинда Бенчич (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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