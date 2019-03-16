Кербер: Индиан-Уэллс — один из моих любимых турниров, жду воскресного финала

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер записала короткое видео после победы над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 6:4, 6:2 в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США). В финале ей будет противостоять 18-летняя представительница Канады Бьянка Андрееску.

«Привет. Здорово впервые сыграть в финале турнира в Индиан-Уэллсе, который является одним из моих любимых. С нетерпением жду матча в воскресенье. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время», — сказала Кербер в видеоролике, опубликованном в "Твиттере" WTA.

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Кербер поднимется как минимум на четвёртое место в рейтинге WTA. В случае выигрыша трофея уроженка Бремена станет второй ракеткой мира.



Действующей чемпионкой BNP Paribas Open является японка Наоми Осака.