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Директор Miami Open Блейк: отказ Надаля? Шоу должно продолжаться и без него

Директор Miami Open Блейк: отказ Надаля? Шоу должно продолжаться и без него
Теннис / ATP

Экс четвёртая ракетка мира, директор «Мастерса» в Майами Джеймс Блейк прокомментировал отказ от участия в турнире испанца Рафаэля Надаля. Теннисист пропускает соревнования из-за травмы колена.

«Безусловно, Рафа является одним из величайших послов спорта в целом, и поэтому все хотят, чтобы он был здорово и радовал фанатов своей игрой. Когда он вызывает врача на корт, все понимают, что это не просто так.

Его тело сильно влияет на его карьеру, и это очень плохо. Я желаю ему всего наилучшего. Мы будем скучать по нему здесь, но теннис по-прежнему переживает золотую эру. Нам повезло, что есть великие Федерер и Джокович.

Кроме того, в турнире сыграет, на мой взгляд, величайшая теннисистка в истории – Серена Уильямс. Да, мы будем скучать по Рафе, но шоу должно продолжаться и без него», – цитирует Блейка Tennis World USA.

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