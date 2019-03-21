А. Зверев: я не боюсь говорить то, что думаю. Надеюсь, людям это нравится

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём подходе к интервью и послематчевым комментариям.



«Я не боюсь говорить то, что думаю. Когда я провёл ужасный матч, я говорю, что он был ужасным, когда матч очень хороший, я тоже говорю это прямо. Надеюсь, людям нравится моя искренность.

Болельщики заслуживают того, чтобы знать, что у игроков в голове, а не стандартных ответов по типу «я проиграл, потому что мой соперник сегодня был сильнее». Когда все говорят словно под копирку, это перестаёт быть весёлым и интересным», – цитирует Зверева L'Equipe.

В данный момент 21-летний теннисист является третьей ракеткой мира. Ранее Александр назвал самого опасного соперника среди представителей NextGen.