Федерер: я бы предпочёл быть с Вавринкой в разных частях сетки

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможную встречу с соотечественником Стэном Вавринкой в третьем раунде «Мастерса» в Майами. На втором турнире подряд лучшие теннисисты Швейцарии пересекаются так рано.



«Я бы предпочёл быть в другой части сетки. Более того, я бы хотел, чтобы так было на каждом турнире. Тем не менее что есть, то есть.



Как опытный игрок, ты всегда смотришь на свою сетку и прикидываешь пару ближайших соперников, поэтому я понимаю, с кем могу в перспективе встретиться. В любом случае потенциальная игра со Стэном на втором турнире подряд – это определённо не самый идеальный расклад», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.



Первым соперником Федерера на Miami Open 2019 станет победитель пары Раду Албот (Молдавия) – Мэттью Эбден (Австралия).

Федерер: единственное, чего сейчас не хватает Вавринке, – это рейтинг