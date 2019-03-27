Барти: так здорово, что можно зарабатывать на жизнь, играя в теннис

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

«Мне было важно постараться как можно больше нейтрализовать подачу Петры. У неё подача мирового уровня. Иногда я всё же не могла контролировать ситуацию, но старалась изо всех сил навязать борьбу на приёме. Думаю, мне это отлично удалось», — цитирует Барти официальный сайт тура.

1 апреля Эшли впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA.

«Это чертовски приятно. Попадание в топ-10 уже давно было моей целью. Это не секрет. Просто удивительно, как многого можно достичь, когда упорно трудишься ради реализации своей мечты. У меня был шанс на предыдущем турнире, но я его не использовала. В Майами я продолжала верить и трудиться, наслаждаясь этим приключением. Так здорово, что можно зарабатывать на жизнь, играя в теннис», — сказала Барти.

Барти одолела Квитову в четвертьфинале турнира в Майами