Халеп может вернуть себе звание первой ракетки мира по итогам Miami Open

Румынская теннисистка Симона Халеп может сместить японку Наоми Осаку с первой строчки рейтинга WTA по ходу соревнований в Майами.



Турнир Халеп начинала в ранге третьей ракетки мира, однако благодаря более ранним вылетам основных конкуренток уже в ближайший понедельник может значительно улучшить свои позиции.



Сегодня, 27 марта, Симона сыграет с китаянкой Ван Цян за выход в полуфинал турнира. В случае победы румынка сместит чешку Петру Квитову со второй строчки рейтинга WTA. В том случае если Халеп выйдет в финал турнира, то обойдёт и Осаку, которая в настоящее время является лучшей теннисисткой мира.



В случае победы над Ван Цян румынка встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Маркета Вондроушова (Чехия).

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