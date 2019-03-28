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Оже-Альяссим – самый юный полуфиналист «Мастерса» в Майами в истории турнира

Оже-Альяссим – самый юный полуфиналист «Мастерса» в Майами в истории турнира
Теннис / ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым участником полуфинальной стадии мужского розыгрыша Miami Open в истории соревнований. Победив хорвата Борну Чорича, он смог выйти в 1/2 финала в возрасте 18 лет и 8 месяцев.

Ранее Оже-Альяссим стал самым юным четвертьфиналистом турнира после Энди Роддика и Пита Сампраса, однако американские теннисисты в те года не сумели пробиться в 1/2 финала.

За выход в решающий матч турнира канадец поборется с действующим чемпионом Miami Open 33-летним американцем Джоном Иснером.

Кроме того, этот успех позволит Феликсу расположиться минимум на 33-й строчке мирового рейтинга АТР, что станет лучшим результатом в его профессиональной карьере.

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