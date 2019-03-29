Поражение Халеп, не давшее ей стать 1-й ракеткой мира, — в обзоре игр в Майами

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами (США) под 12-м номером, вышла в финал, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (21) со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 часа 17 минут. На счету Барти 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Контавейт совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

Во втором полуфинале чешка Каролина Плишкова (5) победила румынку Симону Халеп (2) — 7:5, 6:1. Уроженка Лоуни 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Халеп выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. Если бы Симона одержала победу, то 1 апреля возглавила бы рейтинг WTA.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».

Кар. Плишкова: Халеп могла сыграть немного лучше