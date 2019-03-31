Федерер стал первым теннисистом в 2019 году, выигравшим два турнира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завоевавший 101-й титул в карьере в одиночном разряде на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами, стал первым игроком АТР и WTA в сезоне-2019, который сумел выиграть более одного турнира. До победы Федерера в Майами 19 турниров АТР выиграли 19 разных теннисистов, а 14 турниров WTA – 14 спортсменок. 14-й накануне в Майами стала 22-летняя австралийка Эшли Барти.

Федерер ранее, 2 марта 2019 года, одержал победу на турнире в Дубае, обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.

Федерер провёл пятый финал «Мастерса» в Майами и в четвёртый раз выиграл турнир. Чаще в Майами побеждали только серб Новак Джокович и американец Андре Агасси. Всего же для Федерера это был 50-й финал «Мастерса», 28 из которых он выиграл. Это третий результат после испанца Рафаэля Надаля (33 выигранных «Мастерса») и Джоковича (32).

Федерер завоевал 101-й титул в карьере, победив Иснера на «Мастерсе» в Майами