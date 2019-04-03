Кербер: приятно было провести хороший матч первого круга

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу в первом круге турнира в Монтеррее над словачкой Кристиной Кучовой со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Я ожидала, что матч будет непростым, потому что уже много раз встречалась с ней. Кучова — сложная соперница. Я старалась провести хороший матч, действовать агрессивно. Я очень рада вернуться в Монтеррей. Чувствую себя здесь, как дома. Приятно было провести хороший матч первого круга.

Я дважды играла в финале здесь, была близка к титулу. В этот раз вновь постараюсь выступить как можно лучше в каждом матче", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кербер поспорит с чешкой Каролиной Муховой.

«Мы играли друг с другом буквально две недели назад, так что знаем, чего ожидать. Думаю, это будет ещё один хороший матч», — сказала немка.