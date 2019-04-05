Кербер: победа на турнире в Монтеррее будет много значить для меня

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика) над представительницей Чехии Каролиной Муховой со счётом 6:3, 6:4.

«Я знала, чего ожидать от этого матча. Я старалась показать хороший теннис, бороться за каждое очко и действовать агрессивно. Поединок прошёл в упорной борьбе. В каждом сете всё решили 2-3 очка. Я осталась довольна своей игрой.

Давление присутствует всегда, но я рада вновь выйти в четвертьфинал. Мне нравится в Монтеррее. С нетерпением жду возможности провести ещё один хороший матч. Меня здесь здорово принимают. У меня много друзей в Монтеррее. Победа на этом турнире будет много значить для меня, но впереди долгий путь», — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Следующей соперницей Анжелики будет бельгийка Кирстен Флипкенс.

«Это непростая соперница с большим опытом выступления в туре. Я понимаю, что придётся нелегко. Мы отлично знаем друг друга и понимаем, что для победы нужно будет показать хороший теннис», — сказала немка.