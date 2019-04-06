Кербер: играть с Флипкенс всегда трудно — она хитрая соперница с большим опытом

Представительница Германии Анжелика Кербер осталась довольна своей игрой в четвертьфинальном матче на турнире в Монтеррее (Мексика), где она в двух сетах нанесла поражение бельгийке Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:4.
«Играть с Флипкенс всегда трудно. Она хитрая соперница с большим опытом. Мы очень хорошо знаем друг друга. Я просто старалась показывать свой теннис и рада, что снова смогла здесь выйти в полуфинал.
В Монтеррее чувствую себя замечательно. Здорово играть сколько лет там, где тебе комфортно. Я наслаждаюсь временем, проведённым как на корте, так и за его пределами", — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.
Действующей победительницей соревнований в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса.
В 1/4 финала турнира в Мексике Азаренко разгромила Павлюченкову, 1-й сет — 6:0