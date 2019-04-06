Удар Флипкенс на турнире в Индиан-Уэллсе признан лучшим по итогам марта

Удар бельгийской теннисистки Кирстен Флипкенс, выполненный в матче с канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США), был признан лучшим по итогам марта, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали румынка Симона Халеп, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова.



Оценить удары можно на официальном сайте WTA.



В голосовании второе место занял удар Се Шувэй, третье — Халеп, четвёртое — Плишковой, пятое — Уильямс.

Флипкенс победила Бушар со счётом 7:5, 3:6, 7:5. Кирстен за карьеру выиграла один турнир WTA в одиночном разряде — в Квебеке в 2012 году.



По итогам января лучшим был признан удар Се Шувэй (Окленд), в феврале первое место занял момент с участием Халеп (Дубай).