Азаренко обыграла Кербер на турнире в Монтеррее и в финале сыграет с Мугурусой

Стал известен второй финалист турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250 тыс. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/2 финала нанесла поражение немке Анжелике Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.
29-летняя уроженка Минска выполнила 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Кербер 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта. В личных встречах представительница Беларуси ведёт — 8-2.
За титул Азаренко поборется с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая ранее одолела словачку Магдалену Рыбарикову. Игра начнётся 8 апреля в 0:30 мск.
Напомним, Мугуруса является действующей победительницей турнира в Монтеррее.
07 апреля 2019 года, воскресенье. 02:50 МСК
Монтеррей. 1/2 финала
Матч окончен
5
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
67
Виктория Азаренко
В. Азаренко
|1
|2
|3
|
|4
|6
|1
|
|6
|4
|6
Мугуруса стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Рыбарикову