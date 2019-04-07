Азаренко обыграла Кербер на турнире в Монтеррее и в финале сыграет с Мугурусой

Стал известен второй финалист турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250 тыс. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/2 финала нанесла поражение немке Анжелике Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

29-летняя уроженка Минска выполнила 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Кербер 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта. В личных встречах представительница Беларуси ведёт — 8-2.

За титул Азаренко поборется с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая ранее одолела словачку Магдалену Рыбарикову. Игра начнётся 8 апреля в 0:30 мск.

Напомним, Мугуруса является действующей победительницей турнира в Монтеррее.