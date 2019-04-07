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Азаренко обыграла Кербер на турнире в Монтеррее и в финале сыграет с Мугурусой

Азаренко обыграла Кербер на турнире в Монтеррее и в финале сыграет с Мугурусой
Теннис / WTA

Стал известен второй финалист турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250 тыс. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 1/2 финала нанесла поражение немке Анжелике Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

29-летняя уроженка Минска выполнила 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Кербер 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта. В личных встречах представительница Беларуси ведёт — 8-2.

За титул Азаренко поборется с Гарбинье Мугурусой из Испании, которая ранее одолела словачку Магдалену Рыбарикову. Игра начнётся 8 апреля в 0:30 мск.

Напомним, Мугуруса является действующей победительницей турнира в Монтеррее.

07 апреля 2019 года, воскресенье. 02:50 МСК
Монтеррей. 1/2 финала
Матч окончен
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
Виктория Азаренко
67
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
4 6 1
6 4 6
           
Мугуруса стала первой финалисткой турнира в Монтеррее, обыграв Рыбарикову
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