Дель Потро приступил к тренировкам на грунтовом корте

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро продолжает восстановление после рецидива травмы колена.



30-летний теннисист вернулся к тренировкам на грунте, – соответствующее видео опубликовала пресс-служба АТР тура в своём «инстаграме». В прошлом сезоне дель Потро выступил на грунтовых соревнованиях в Мадриде (третий круг), Риме (третий круг) и сыграл на Открытом чемпионате Франции (дошёл до полуфинала, где проиграл Рафаэлю Надалю).

В настоящее время Дель Потро занимает девятое место в рейтинге ATP. Из-за повреждения в 2019 году он сыграл лишь три матча.



Напомним, ранее сообщалось, что Хуан-Мартину может потребоваться повторная операция на колене, которая может оставить его без тенниса на ближайшие полгода.