Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Изменилось время проведения жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия

Изменилось время проведения жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия
Теннис / Кубок Федерации

Стало известно об изменении времени жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия, сообщает Федерация тенниса России (ФТР).

Жеребьёвка матча состоится 20 апреля в 12:00 мск. В этот же день состоятся пресс-конференции сборных России и Италии.

В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).

Заявка итальянок выглядит так: Камила Джорджи (30-я ракетка мира), Сара Эррани (243), Мартина Тревизан (147), Ясмине Паолини (187).

Расписание матчей выглядит следующим образом:

Суббота, 21 апреля – 14:30:

2 матча в одиночном разряде

Воскресенье, 22 апреля – 14:00:

2 матча в одиночном разряде и 1 парный матч.

17-летняя Коваль – в составе сборной России на матч с Италией в Кубке Федерации
Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент