Изменилось время проведения жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия

Стало известно об изменении времени жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия, сообщает Федерация тенниса России (ФТР).



Жеребьёвка матча состоится 20 апреля в 12:00 мск. В этот же день состоятся пресс-конференции сборных России и Италии.



В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).



Заявка итальянок выглядит так: Камила Джорджи (30-я ракетка мира), Сара Эррани (243), Мартина Тревизан (147), Ясмине Паолини (187).



Расписание матчей выглядит следующим образом:



Суббота, 21 апреля – 14:30:



2 матча в одиночном разряде



Воскресенье, 22 апреля – 14:00:



2 матча в одиночном разряде и 1 парный матч.

17-летняя Коваль – в составе сборной России на матч с Италией в Кубке Федерации