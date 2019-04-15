Изменилось время проведения жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия

Стало известно об изменении времени жеребьёвки матча Кубка Федерации Россия — Италия, сообщает Федерация тенниса России (ФТР).
Жеребьёвка матча состоится 20 апреля в 12:00 мск. В этот же день состоятся пресс-конференции сборных России и Италии.
В заявку сборной России вошли: Дарья Касаткина (22-е место в рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (34), Анастасия Потапова (71), Наталья Вихлянцева (111) и Влада Коваль (563).
Заявка итальянок выглядит так: Камила Джорджи (30-я ракетка мира), Сара Эррани (243), Мартина Тревизан (147), Ясмине Паолини (187).
Расписание матчей выглядит следующим образом:
Суббота, 21 апреля – 14:30:
2 матча в одиночном разряде
Воскресенье, 22 апреля – 14:00:
2 матча в одиночном разряде и 1 парный матч.
17-летняя Коваль – в составе сборной России на матч с Италией в Кубке Федерации
Джорджи и Эррани сыграют со сборной России в плей-офф Кубка Федерации