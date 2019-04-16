Соболенко: иногда говорю Турсунову, что не хочу его слушать

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым. В рейтинге WTA 20-летняя уроженка Минска занимает 10-ю строчку.
«Работать вместе долгое время — это непростой процесс. Иногда вы ругаетесь, и ты думаешь: „Вау!“ Иногда я говорю: „Нет, я не хочу тебя слушать“. Нужно работать над этим.
Он объяснил, что мне нужно выполнять больше двух-трёх ударов в розыгрыше. И это правда!» — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA-тура.
В 2018 году Арина Соболенко выиграла турниры WTA в Ухане (Китай) и Нью-Хэйвене (США). В нынешнем сезоне спортсменка завоевала титул в Шэньчжэне (Китай). Дмитрий Турсунов — победитель семи турниров ATP в одиночном разряде.
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