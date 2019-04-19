Медведев: во всех своих матчах я хочу победить – это деньги, очки, слава

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Стефаносом Циципасом в 3-м круге турнира в Монте-Карло отметил, что грек является для него действительно удобным соперником.

«Да, я думаю – это определённо удобный соперник. Принципиальный ли? На самом деле, и да, и нет. Потому что во всех своих матчах я хочу победить – это деньги, очки, слава. Какой бы соперник не был, не бывает такого, что ты выходишь на корт и думаешь: «А, ладно, этот матч я могу проиграть». Повторюсь, да это удобный соперник. Он игрок десятки, идёт вверх, и не остановится на восьмом номере рейтинга. И если я не ошибаюсь, это моя вторая победа над игроком топ-10. Действительно, 4-0 по встречам между нами. Но, хоть это были и упорные поединки, мне действительно удобно с ним играть», – заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport 1.

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