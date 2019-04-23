Кербер: победа на «Ролан Гаррос»? Вы знаете мою историю с грунтом

Трёхкратная победительница турнира «Большого шлема» немка Анжелика Кербер оценила шансы на выигрыш Открытого чемпионата Франции. В её коллекции титулов Grand Slam не хватает только парижского трофея.



«Вы знаете мою историю с грунтом. Конечно, карьерный „Шлем“ собрать очень сложно. Это нелёгкое испытание, но я не оказываю на себя большого давления. Я думаю о предстоящем турнире в Штутгарте, и только когда приеду в Париж, стану думать о парижской ситуации.



Но в любом случае нужно двигаться шаг за шагом, как на любом другом турнире «Большого шлема». Я не буду заглядывать вперёд. До «Ролан Гаррос» ещё несколько недель. Конечно, парижский турнир — это главная цель, но и перед ним будут крупные соревнования. Я постараюсь провести как можно больше матчей и хорошо подготовиться к Парижу.



Из-за болезни моя подготовка к грунтовому сезону получилась не такой, как хотелось бы. Но я стараюсь найти лучший выход из ситуации. Сейчас я хорошо себя чувствую. Мне просто нужно провести больше времени на грунте, чтобы почувствовать мяч и как следует подготовиться. Но я на правильном пути и уже в своём стартовом матче могу показать хороший теннис.

Думаю, сейчас я понимаю, как нужно играть на грунте. Мне важно сохранять позитивный настрой и терпение. Я знаю, как нужно действовать, но, конечно, на корте получается другая история. Именно поэтому важно получить хорошую игровую практику.

Перед «Ролан Гаррос» я хочу играть как можно больше, чтобы почувствовать свой план на игру и понять, как стоит действовать. На грунте всё не так, как на других покрытиях. Здесь более долгие розыгрыши, поэтому важно быть терпеливой, скользить и менять ритм. Это вызов для меня", — цитирует Кербер официальный сайт тура.



В первом круге турнира в Штутгарте Анжелика сыграет с хорваткой Донной Векич. За карьеру немка выиграла три грунтовых турнира, дважды победив в Штутгарте, и один раз — в Чарльстоне (США).

