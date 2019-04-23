Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, обыграла Синякову на турнире в Стамбуле

Чешская теннисистка Катержина Синякова, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (Q) со счётом 6:3, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Катержина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Елены, до лета 2018 года выступавшей за Россию, 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Рыбакина поспорит с победительницей матча Полин Пармантье (Франция) — Евгения Родина (Россия).

Стамбул. Женщины. Первый круг

Сорана Кырстя (Румыния) — Ирина Бара (Румыния, Q) — 2:6, 6:0, 6:0.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.