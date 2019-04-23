Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, обыграла Синякову на турнире в Стамбуле

Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, обыграла Синякову на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Катержина Синякова, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (Q) со счётом 6:3, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Катержина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Елены, до лета 2018 года выступавшей за Россию, 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Рыбакина поспорит с победительницей матча Полин Пармантье (Франция) — Евгения Родина (Россия).

Стамбул. Женщины. Первый круг
Сорана Кырстя (Румыния) — Ирина Бара (Румыния, Q) — 2:6, 6:0, 6:0.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

23 апреля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Елена Рыбакина
161
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Катержина Синякова
41
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
     
     
           
23 апреля 2019 года, вторник. 11:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
97
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
2 : 1
Ирина Бара
186
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
1 2 3
           
2 6 6
6 0 0
           
Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент