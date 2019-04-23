Феррер стартовал на турнире в Барселоне с победы над М. Зверевым

Испанский теннисист Давид Феррер (WC) вышел во второй круг турнира в Барселоне, обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Давид 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Феррер поспорит с французом Люка Пуи (15).

Барселона. Мужчины. Первый круг

Никола Кун (Испания, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.

Малек Жазири (Тунис) — Гидо Андреосси (Аргентина, LL) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1