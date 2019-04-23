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Феррер стартовал на турнире в Барселоне с победы над М. Зверевым

Феррер стартовал на турнире в Барселоне с победы над М. Зверевым
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер (WC) вышел во второй круг турнира в Барселоне, обыграв представителя Германии Мишу Зверева со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Давид 1 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Феррер поспорит с французом Люка Пуи (15).

Барселона. Мужчины. Первый круг
Никола Кун (Испания, WC) — Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.
Малек Жазири (Тунис) — Гидо Андреосси (Аргентина, LL) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1

23 апреля 2019 года, вторник. 14:15 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Давид Феррер
155
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
2 : 0
Миша Зверев
96
Германия
Миша Зверев
М. Зверев
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Никола Кун
276
Испания
Никола Кун
Н. Кун
2 : 1
Федерико Дельбонис
76
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
7 7 4 6
6 3 6 2
           
23 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
72
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
2 : 1
Гидо Андреосси
97
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
6 3 6 6
7 7 4 2
           
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