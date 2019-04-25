Медведев прокомментировал свою победу над Рамос-Виньоласом в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в третий раунд грунтовых соревнований в Барселоне (Испания). В трёх партиях он оказался сильнее хозяина местных кортов Альберта Рамоса-Виньоласа – 6:3, 2:6, 6:1.



«Я действительно доволен тем, как закончил матч. В первой и третьей партии я показал действительно хороший уровень тенниса», – цитирует Медведева официальный сайт АТР.



Следующим соперником россиянина станет американский теннисист Маккензи Макдональд, ранее уверенно обыгравший француза Жиля Симона.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Медведев – Макдональд в Барселоне»



Действующим победителем соревнований в Барселоне является вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.