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Медведев прокомментировал свою победу над Рамос-Виньоласом в Барселоне

Медведев прокомментировал свою победу над Рамос-Виньоласом в Барселоне
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в третий раунд грунтовых соревнований в Барселоне (Испания). В трёх партиях он оказался сильнее хозяина местных кортов Альберта Рамоса-Виньоласа – 6:3, 2:6, 6:1.

«Я действительно доволен тем, как закончил матч. В первой и третьей партии я показал действительно хороший уровень тенниса», – цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Следующим соперником россиянина станет американский теннисист Маккензи Макдональд, ранее уверенно обыгравший француза Жиля Симона.

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Действующим победителем соревнований в Барселоне является вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.

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